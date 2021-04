DRAGO, Lazio ci pensa per risolvere caso porta

Secondo quanto riportato da Tuttosport e come anticipato da FirenzeViola.it nei giorni scorsi, la Lazio starebbe seriamente puntando a Bartlomiej Dragowski. Il portiere polacco sarebbe il prescelto per risolvere i problemi che riguardano i biancocelesti in porta, con Reina 39enne che l'anno prossimo difficilmente potrà essere titolare e Strakosha sceso nelle gerarchie di Inzaghi. Secondo il quotidiano, la Lazio mirerebbe ad abbassare le pretese della Fiorentina, che valuta il suo portiere sui 20-25 milioni, facendo leva sul fatto che il ragazzo potrebbe giocare l'Europa e offrendo una contropartita come Cataldi o Fares. La concorrenza non manca (Milan e Roma), così come ci sono anche altre piste. In lista, infatti, c'è anche Montipò del Benevento.