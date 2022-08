CORSPORT, Viola aspetta Jovic: oggi sarà titolare

Prima grande occasione per decollare per Luka Jovic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, finora si sono intravisti soltanto sprazzi del serbo che ha l'ambizione di segnare 30 reti in stagione ed anche per questo dovrà accelerare il processo di crescita. Vincenzo Italiano è consapevole che arriva da anni discontinui, è pronto ad aspettarlo per averlo poi al top da tutti i punti di vista. Nell'amichevole contro il Qatar l'ex Real partirà titolare e dovrà mostrare che la condizione sta aumentando di pari passo così come il minutaggio. Negli undici ci saranno anche i nuovi acquisti Gollini, Dodo, Mandragora, oltre a Ikone e Saponara.