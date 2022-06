CORSPORT, Parisi è il colpo mancino dei Viola

A partire da oggi e per i prossimi due giorni l'Empoli potrà riscattare Szymon Zurkowski per la cifra di 4,5 milioni di euro, mentre nelle successive 48 ore la Fiorentina potrà esercitare il controriscatto a 6. Questo però, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è lo scenario meno probabile. I viola hanno messo gli occhi su alcuni pezzi pregiati degli azzurri e nell'ambito della discussione del futuro del polacco, possono intavolare altri discorsi.

Due nomi su tutti sono quelli di Guglielmo Vicario e Fabiano Parisi. Per quanto riguarda il portiere, la strada è in salita perché si è inserita la Lazio e trovare pertugi in una trattativa ben avviata resta un'impresa. Discorso diverso per il terzino sinistro, per il quale il club di Commisso ha bruciato buona parte della concorrenza. Il classe 2000 è il profilo ideale per garantire a Biraghi una valida alternativa.