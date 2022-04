CORSPORT, Italiano deve invertire il corso delle cose

Una settimana non può e non deve cancellare 8 mesi di lavoro positivo, ma l'ultima rischia di essere ricordata come quella in cui le speranze, i sogni, i progetti e gli obiettivi della Fiorentina hanno lasciato il posto a una grande delusione. Per rimediare c'è solo un modo, che è quello di fare molto bene in questi restanti 4 match. Toccherà ad Italiano trasformare un campionato di alto livello in uno eccellente, tornando rapidamente al passato perché è tutta una questione di scelte. Serve invertire prepotentemente il corso delle cose con mosse precise per l'attacco, coinvolgendo anche gli esterni e i centrocampisti visti i soli 5 gol in A di Piatek e Cabral, ma anche per la difesa che è un po' in crisi nelle ultime uscite. A riportarlo è il Corriere dello Sport.