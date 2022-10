CORR. SPORT, L'UECL anche per i soldi. I ricavi...

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sulla sfida decisiva della Fiorentina in Conference League questa sera contro l'Istanbul Basaksehir. Prima di tutto serve vincere per archiviare la qualificazione, ma facendolo magari anche con tre goal di scarto per avere una grande possibilità di arrivare primi nel girone. Nonostante le assenze di Nico Gonzalez e Sottil, Vincenzo Italiano sembrerebbe orientato a confermare il 4-3-3. Inoltre, il passaggio del turno in Conference League, potrebbe portare nella casse della Fiorentina notevoli ricavi. Il club di Commisso ha già incassato dalla UEFA circa 4,5 milioni di euro: 2,94 come bonus partecipazione più 1,29 come incentivo per il ranking storico e 420mila euro in materia di market pool, cifra che sarà arricchita da premi extra in questa fase a gironi (circa 1,2 sono già stati opzionati). Infine, in base al posizionamento della Fiorentina nella classifica del girone, potrebbe arrivare un ulteriore bonus per il quale ballano tra i 325mila e i 650mila euro.