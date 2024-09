CORR.FIORENTINO, La decisione di Palladino sul modulo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il dibattito è aperto, scrive stamani il Corriere Fiorentino: la Fiorentina di Palladino cambierà definitivamente oppure ripartirà dalla difesa a tre su cui è stata impostata tutta l'estate? Viste le premesse con la Lazio ci sarebbe poco da pensarci su, afferma il quotidiano. Però non si può ridurre tutto ai freddi numeri e non si può notare come sia stata soprattutto la presenza di Gudmundsson a spostare gli equilibri. Palladino ha intenzione di lasciare aperte entrambe le porte, a seconda dell'avversario e delle condizioni dei calciatori. Il mister viola vuole una squadra capace di cambiare pelle in ogni situazione.