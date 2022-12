CORR. FIO., Rischio gerarchie compromesse per Cabral

Con Jovic impegnato al Mondiale, questa prima parte di preparazione, doveva servire a Cabral per svoltare tutte le gerarchie dell'attacco viola. Ma così non è stato. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, gli zero goal segnati dall'attaccante brasiliano nelle scorse amichevoli, rischiano di aver confermato le gerarchie che lo vedono sostanzialmente alle spalle di Jovic. Solo qualche lampo (un assist a Bonaventura in Romania) in mezzo a tante ombre. Anche nelle partite ufficiali i numeri non sono dei migliori: 4 gol tra campionato e Conference in questa stagione. La sfida di domani contro il Monaco sarà occasione per vedere, chi tra Jovic e Cabral, Italiano deciderà di far partire dal primo minuto. E molte indicazioni potrebbero arrivare proprio da lì.