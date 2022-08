CORR. FIO, Oggi o domani incontro Pradè-Ramadani

La fase difensiva della Fiorentina è apparsa un po' approssimativa nelle amichevoli disputate fin qui e questo non dipende solo dai difensori, ma anche dagli equilibri e dalla condizione generale. Come riporta il Corriere Fiorentino, Italiano vuole difendere pressando in avanti, tenendo la linea alta e cercando di recuperare palla più vicino alla porta avversaria possibile: per farlo servono gambe e concentrazione, altrimenti è inevitabile esporsi al pericolo. La conferma di Nikola Milenkovic sarebbe davvero importante perché perderlo adesso renderebbe più complicato un lavoro già non semplicissimo, ovvero trovare un sostituto. La dirigenza spinge per trattenerlo e tra oggi e domani potrebbe esserci un nuovo faccia a faccia con Ramadani. Difficile si vada oltre e senza l'offerta giusta la strada per il rinnovo sarà definitivamente spianata.