CORR.FIO, Implacabile Kean. Tutto assolutamente vero

Il sogno della Fiorentina non si ferma grazie a un implacabile Moise Kean. Questo è il quadro della situazione in casa viola fatto dal Corriere Fiorentino stamani in edicola: la squadra di Palladino lotta, soffre e la vetta è ora a soli tre punti. L'impressione è che le vittorie su Milan, Lecce e Roma siano state studiate bene dagli altri allenatori e che nessuno oggi voglia regalare campo alla Fiorentina ma questo non è bastato al Torino che su un'amnesia difensiva è stato subito punito da Kean, al quinto gol in campionato. "È tutto vero. È tutto, assolutamente vero", scrive il quotidiano.