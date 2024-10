CORR. FIO, Gosens: numeri top e nazionale riconquistata

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quasi un anno dopo Robin Gosens è tornato a vestire la maglia della Germania. Da Messico-Germania 2-2 del 22 ottobre 2023 a Bosnia-Germania 1-2 dell'11 ottobre 2024. Come riportato dal Corriere Fiorentino L'esterno gigliato inizialmente non era stato convocato ma, complice l'infortunio del terzino sinistro del Lipsia David Raum, il C.T. tedesco Nagelsmann lo ha chiamato in extremis. Gosens si è fatto trovare pronto ed è sceso in campo al minuto 66. La chiamata della nazionale tedesca è solo la ciliegina sulla torta di un ottimo inizio di stagione con la nuova casacca della Fiorentina. Nonostante sia arrivato a Firenze solamente l'ultimo giorno di mercato, con due giornate di campionato alle spalle, l'ex Atalanta in Serie A è il sesto calciatore più usato da Palladino. La scorsa stagione l'esterno mancino classe 1994 è stato uno dei pochi a salvarsi nella difficile annata dell'Union Berlino e quest'estate la Fiorentina è stata brava riportarlo in Italia.

Tra Serie A e Bundesliga. due gare con l'Union Berlino, Gosens ha collezionato un punteggio di 0,7 come expective gols, numeri superiori a quelli di Theo Hernandez e Nuno Tavares, così come alti sono i tocchi in area avversaria, 9. Insomma, considerando anche la sua duttilità nello svolgere tutti i ruoli sulla corsia mancina, quella dei dirigenti viola è stata un'intuizione. Domani Germania-Olanda, poi Gosens tornerà a disposzione di Palladino per la sfida contro il Lecce.