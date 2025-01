CORR. FIO., Difesa: intrecci col Napoli per Pongracic e Marì

FirenzeViola.it

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino si concentra sul mercato e, in modo particolare, sulle trattative che possono coinvolgere il reparto difensivo viola. A partire dalla possibile uscita, seppur la dirigenza gigliata abbia fatto muro, di Marin Pongracic. L'entourage del calciatore croato non esclude un trasferimento già in questa sessione di trattative visto lo scarso impiego e il Napoli di Antonio Conte, dopo i problemi per arrivare a Danilo, avrebbe messo l'ex Lecce nel mirino. Ma gli intrecci con il Napoli non finiscono qui perché tra le alternative a Pongracic per i partenopei c'è anche Pablo Marì, da tempo obiettivo di mercato della Fiorentina su richiesta esplicita di Raffaele Palladino. Per arrivare al centrale spagnolo del Monza i viola hanno messo sul piatto anche il prestito di Nicolas Valentini.

In questo caso però è il giocatore a non essere convinto di una nuova destinazione dopo 0 presenze in viola e sei mesi d'inattività. Infine, se per Moreno la Fiorentina ha rifiutato varie offerte perché considerato il possibile sostituto di Kayode a destra, non è da escludere un reintegro di Biraghi se non dovessero arrivare proposte concrete per l'ex capitano.