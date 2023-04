CORR. FIO., Dall'Olanda alla Polonia: sempre esami difficili

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Iniziato in Olanda, passato da Turchia, Lettonia, Scozia e Anatolia e giunto quest'oggi in Polonia. Il percorso europeo della Fiorentina si scontrerà tra poche ore in in uno stadio bellissimo, molto caldo e stracolmo fino all’ultimo seggiolino. La strada verso Praga ancora è lunga, ma sarebbe splendido, fin da oggi, mettere la prima bandierina verso la semifinale. Campionato, Coppa Italia, Conference League. Ogni volta un esame diverso, attraverso, conclude il quotidiano, un percorso tanto difficile quanto esaltante.