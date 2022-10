CORR. FIO., Cuore non basta se manca qualità

Nel suo consueto fondo post-gara sul Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio analizza questa mattina la sconfitta per 3-4 ottenuta dalla Fiorentina in casa contro l'Inter. Ecco alcuni passaggi interessanti dell'articolo oggi in edicola: "Ci ha messo almeno il cuore la Fiorentina. Ma non è bastato a rimediare ai tanti, troppi, errori tecnici e di concentrazione. Solo così si può spiegare come sia possibile regalare contropiedi e palle gol fino all’ultimo minuto di gioco. Perché è la qualità (in questo caso soprattutto difensiva) che sembra mancare ai viola che continuano a perdersi in amnesie inspiegabili e pericolose, salvo poi provare a rimediare con la foga che, come si sa, infiamma il pubblico ma spesso porta con sé nuovi errori. Numeri impensabili ripensando alla squadra della scorsa stagione che aveva consegnato la grande chance di poter consolidare una crescita sportiva di cui la partecipazione a una coppa europea era e resta un fattore decisivo. Ma quando siamo a poco più di un quarto del campionato, l’ennesimo passo falso in classifica, consente sempre meno di pensare in grande".