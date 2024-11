CORR. FIO, Contro il Torino torna Kean. Ai box Cataldi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola apre le sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina con la notizia del ritorno tra i convocati, e presumibilmente tra i titolari, di Moise Kean. La presenza del centravanti ex Juventus è fondamentale per esprimere quel calcio verticale che vuole Palladino dai suoi. Oltre al centravanti piemontese, contro i granata si rivedrà in campo Pietro Comuzzo, mentre, dopo il forfait di Genova, Danilo Cataldi salterà anche il match contro il Torino. Davanti alla formazione di Vanoli, Palladino schiererà la migliore Fiorentina possibile. Non è tempo per fare calcoli, in campionato mancano due partite, Torino oggi e Verona domenica 10 novembre, prima dell'ultima sosta nazionali del 2024. Il turn over verrà lasciato alla gara contro l'Apoel in Conference League giovedì. Oggi giocherà una formazione nel modulo e negli interpreti molto simile a quella scesa in campo nelle ultime uscite, l'unico dubbio riguarda chi affiancherà Yacine Adli in mediana. Le possibilità sono due, arretrare Bove schierando di nuovo Sottil alto a sinistra, oppure inserire dal primo minuto Mandragora.

Dall'altra parte il Torino ha vissuto una prima parte di stagione completamente opposta a quella vissuta dai viola. Una partenza super, poi il periodo negativo con 4 sconfitte nelle ultime 5 e una deludente prestazione a Roma contro i giallorossi dell'ex Juric. Per uscire dal tunnel Vanoli starebbe pensando di cambiare modulo, non più 3-5-2 ma 4-3-1-2. Una sorta di rivoluzione e di passo indietro rispetto alle proprie idee come fatto a fine settembre da Palladino a Firenze.