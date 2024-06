COR.SPORT, Tutto su Retegui e Colpani: 60 mln per 4 colpi

FirenzeViola.it

Investimenti da quasi 60 milioni: Retegui per l’attacco (Pinamonti alternativa), Colpani per la trequarti, Brescianini e Bondo per il centrocampo. Sono questi, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, i quattro obiettivi che insegue la Fiorentina sul mercato. Palladino a Firenze dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 che usava anche Italiano, e questi quattro innesti sono ciò che inseguono i dirigenti per rinfrescare e puntellare la rosa a disposizione.

Non saranno però trattative facili: il Genoa chiede 30 milioni per Retegui, non sarà semplice “convincere” Galliani a privarsi di Colpani e Bondo in coppia, mentre c’è ancora distanza tra i 12 milioni della domanda del Frosinone per Brescianini e i 7 messi sul tavolo dal club di Commisso. Ma il club è a lavoro su ogni singolo fronte.