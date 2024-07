COR.SPORT, Thorstvedt il prescelto. Le alternative…

FirenzeViola.it

Presi Kean e Valentini, adesso la proprietà per il mercato viola si sposta a centrocampo, dove il preferito continua ad essere Kristian Thorstvedt. Secondo quanto riportato sulle proprie pagine dal Corriere dello Sport-Stadio, l'accordo tra le due parti è prossimo dall’essere trovato, visto che al momento ballano appena 2 milioni. La prossima settimana potrebbe rivelarsi decisiva per la buona riuscita di un’operazione che se ancora non è andata a dama è perché il diktat di casa Sassuolo - nonostante la retrocessione in B - resta quello di non svendere i pezzi più pregiati del repertorio.

Il quotidiano, poi, propone anche delle alternative che non prescindano dall’arrivo del norvegese. Il nome più gettonato è quello di Aster Vranckx, anche se la trattativa non è resa semplice dalle alte richieste del Wolfsburg. Restano poi in lizza anche Edoardo Bove della Roma e Florian Neuhaus del Borussia Moenchengladbach.