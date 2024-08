COR.SPORT, Rebus esterno. Vice Kean: possibile Djuric

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche il Corriere dello Sport-Stadio, oggi in edicola, dedica spazio al mercato della Fiorentina, che in queste ultime ore ha sistemato gli arrivi di Yacine Adli a centrocampo e di Matias Moreno in difesa. Adesso c'è da capire se i dirigenti di Commisso insisteranno per reperire un nuovo elemento da destinare alla fascia sinistra: sia Filip Kostic che Robin Gosens sono stati obiettivi mollati. La certezza - si legge -, è che nonostante non abbia convinto al 100% durante la preparazione, Fabiano Parisi rimarrà a Firenze a giocarsi le sue carte, con la società che ha deciso di puntare ancora su investimento da circa 10 milioni di un anno fa.

Infine, il Corriere sottolinea come negli ultimi giorni di sessione estiva possa esserci spazio anche per la caccia a un vice Kean. In tal senso, rimane in orbita viola Milan Djuric, stimato molto dal tecnico (che lo ha avuto al Monza) e oggetto di una richiesta come minimo contenuta, dato che in Brianza non pretenderebbero più di 2 milioni per lasciarlo partire. Il suo contratto scadrà nel 2027.