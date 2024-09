COR.SPORT, Monte ingaggi abbassato? Non proprio

FirenzeViola.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio fa un punto sul piano di ridimensionamento del tetto stipendi in casa Fiorentina, partito con la cessione di Milenkovic a luglio e proseguito con l'addio di Nico Gonzalez ad agosto. I due giocatori più pagati della vecchia rosa, rispettivamente 3,3 e 3 milioni di euro. Tuttavia, scrive il quotidiano, i rinnovi con adeguamento dei vari Lucas Martinez Quarta, Christian Kouame, Luca Ranieri e Pietro Comuzzo, hanno contribuito ad "impalare" nuovamente il monte ingaggi. Non solo: nel corso dell'estate i viola speravano, invano, di poter piazzare un discreto blocco di esuberi, che comprendeva fra gli altri Oliver Christensen e Abdelhamid Sabiri. I quali continuano a pesare per quasi 2 milioni.

Rispetto alla scorsa stagione dunque, si legge, è cambiato poco, con il netto lievitato di circa 2 milioni. Niente di significativo. Lo ha confermato lo stesso ds Daniele Pradè, nella conferenza stampa di fine mercato: "Non abbiamo risparmiato sul monte ingaggi, siamo in linea con lo scorso anno, siamo pari tra acquisti e cessioni, ma poi andranno sommati i diritti o obblighi di riscatto, da calcolare sull'anno successivo". Adesso i calciatori più remunerati sono Albert Gudmundsson (2,5), Moise Kean (2,2), Christian Kouame (2) e Robin Gosens (2). Tutti nuovi tranne l'ivoriano. Gli altri innesti vedono primeggiare per corrispettivo Adli (1,8) seguito da Cataldi (1,4), Bove (1,4), Pongracic (1,3), De Gea (1,2), Richardson (0,8) e Moreno (0,4). In attesa di Valentini a gennaio.