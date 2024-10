COR. SPORT, Le seconde linee ancora non convincono

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Raffaele Palladino, nei suoi primi tre mesi alla guida della Fiorentina, ha costantemente messo i suoi giocatori al centro del progetto, difendendoli anche di fronte a prestazioni non convincenti. Nonostante il successo contro i The New Saints, ottenuto solo grazie all'ingresso di alcuni titolari, la partita ha sollevato dubbi sull’affidabilità delle seconde linee. Come sottolinea in edicola il Corriere dello Sport-Stadio, giocatori come Beltran, Kayode, Sottil e Parisi, con pochi minuti alle spalle, non hanno sfruttato l’opportunità di brillare.

L'allenatore campano aveva presentato la gara come un’occasione per dimostrare valore e affidabilità, ma molti di loro non sono riusciti a lasciare il segno. Seppur Adli e Richardson abbiano fornito risposte positive, Palladino spera che presto anche gli altri riserve riescano a dimostrare il loro potenziale, rendendo la squadra più competitiva in vista delle prossime sfide.