COR.SPORT, La prova con la Lazio è già un ricordo

La Fiorentina spreca l’occasione di restare in lotta per un posto in Champions non sfruttando 45 minuti di superiorità numerica. Il Torino nella ripresa ha alzato il muro, anche se le azioni più pericolose sono arrivate soprattutto dai piedi di Zapata e compagni, e i viola si sono resi pericolosi soltanto su un colpo di testa di Bonaventura respinto in tuffo da Milinkovic-Savic, troppo poco per impensierire la retroguardia granata.

Nonostante dopo 141 partite sia stata riproposta la stessa formazione vista contro la Lazio, la bella prova mostrata dai viola contro i biancocelesti si è trasformata subito in un ricordo. L’approccio sbilanciato sulla trequarti non ha funzionato questa volta e Arthur, lasciato spesso solo davanti alla difesa, è stato vittima dell’aggressività dei padroni di casa, che non gli hanno mai fatto giocare il pallone come voleva.