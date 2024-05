COR.SPORT, La coppa oppure l'oblio di un intero triennio

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio presenta questa mattina la finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina con il seguente titolo e la successiva analisi: "Atene sogno viola". Nello specifico, il quotidiano evidenzia come restare a mani vuote un’altra volta, dopo le due delusioni dello scorso anno, significherebbe etichettare questo triennio con il marchio dell’incompiutezza.

Destinato probabilmente all’oblio. La Fiorentina non vuole questo, e non lo merita neppure per quello che ha fatto dal 2021 a oggi ma soprattutto quest’anno, in mezzo a problemi, sfortuna e difetti, compresa la scelta di non dare sostanza al quarto posto raggiunto in pieno inverno con i rinforzi chiesti dal tecnico al mercato di gennaio.