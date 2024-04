COR. SPORT, Gioca chi ne ha di più. E riecco Dodò

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport - Stadio prova ad anticipare le mosse di Vincenzo Italiano in vista di Fiorentina-Viktoria Plzen. Nella gara che vale la semifinale di Conference il diktat è uno: gioca chi sta meglio, chi ne ha di più. Per questo l'ampio turnover col Genoa. Per questo sulla destra, al posto di un Kayode apparso non al meglio lunedì, tornerà Dodò, impiegato anche all'andata con buoni risultati. La rifinitura odierna avrà il compito di confermare il ritorno tra i titolari anche di Biraghi, Milenkovic, Nico Gonzalez, Mandragora e Kouame, guarda caso (ma non per caso) tutta gente che lunedì contro il Grifone è andata in panchina e in un paio di calciatori (gli esterni di difesa) c’è rimasta fino al 90’.

Italiano non fa sconti ed è pronto anche a invertire le gerarchie, come nel caso di Kouame, attaccante convertito ad esterno che a inizio anno partiva dietro a Ikone e Sottil nelle gerarchie. Ma col Plzen servirà anche la fisicità dell'ivoriano, in una gara che può valere un pezzo di stagione.