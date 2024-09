COR. SPORT, Bove: "Firenze una scelta di cuore. Ora..."

FirenzeViola.it

Un mese, poco meno, di Firenze e Fiorentina per Edoardo Bove. Il centrocampista classe 2002, alla prima vera esperienza fuori dalla "sua" Roma, ha parlato della scelta di vestire il viola dopo che il club giallorosso gli aveva fatto capire che nella Capitale non avrebbe avuto troppo spazio. Queste le sue dichiarazioni rilasciate al Corriere dello Sport: «Firenze la definisco scelta di cuore, perché nasce dal progetto che mi hanno proposto i dirigenti viola e dal calore che ho sentito nel presentarmelo che mi ha invogliato subito a dire sì. In più, i fiorentini mi hanno immediatamente fatto sentire a casa ed è una cosa per nulla secondaria per uno come per che per la prima volta si allontanava da Roma».



Firenze e la Fiorentina rappresentano una nuova partenza o un punto d’arrivo?

«Semplicemente il posto giusto per crescere e per affermarmi in un ambiente in cui c’è tutto: la struttura societaria, il centro sportivo incredibilmente meraviglioso ed immenso che non ho avuto ancora modo di visitare tutto, un gruppo-squadra di ottimo livello, i tifosi. Faccio un esempio: al Viola Park tutti mangiamo insieme in un padiglione centrale, ragazzi del vivaio compresi, e io che so che cosa significa crescere nel settore giovanile ritengo sia un motivo d’orgoglio. Il presidente Commisso mi ha accolto benissimo trasmettendomi affetto e fiducia. Adesso sta solo a me».

La chiamata di Spalletti in Nazionale è un obiettivo?

«Sì, è un mio obiettivo. Sarebbe un onore vestire la maglia azzurra dell’Italia. Ma devo riuscirci crescendo nella Fiorentina».