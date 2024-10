COR. SPORT, Adli: rivincita col Milan e riscatto in vista

Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio, in chiave Fiorentina, il protagonista rimane Yacine Adli: domenica sera ha incantato tutti, non solo per la rete del momentaneo 1-0 ma per l'eleganza sfoderata. L'ha fatto contro il 'suo' Milan, la squadra del suo cuore che detiene anche il suo cartellino: «Per me era una gara particolare - ha spiegato il calciatore - Ho dato amore al Milan ed era speciale per me». Questo non significa che il francese non abbia festeggiato coi nuovi compagni, tutt'altro, ma che il gioiello messo a segno sa di rivincita verso una squadra, e soprattutto una gestione tecnica, che lo ha messo alla porta in estate.

Dal riscatto sul campo, a quello contrattuale: come scrive il Corriere, i viola hanno pattuito con il Milan un diritto di riscatto da esercitare a giugno se ritenuto opportuno. Il giocatore ad oggi guadagna una cifra che non pesa in modo particolare sulle casse del club viola: parliamo di qualcosa come 1,8 milioni di euro netti. Vedremo se il francese meriterà la riconferma attraverso la continuità di rendimento.