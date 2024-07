COR. FIO., Work in progress Fiorentina

FirenzeViola.it

"Keep calm". Si apre così l'articolo dedicato alla Fiorentina del Corriere Fiorentino. Se presi dall'emotività il giudizio sulle due gare, pareggio 1-1 contro il Bolton e sconfitta 2-1 contro il Preston, fino ad ora disputate in Inghilterra non potrebbe essere che negativo, i tifosi gigliati devono avere calma e cautela nei giudizi perché si tratta di calcio estivo e di amichevoli. Vero è che le prestazioni, al di là del risultato, hanno lasciato qualche perplessità, ma è altrettanto vero che Palladino sta mettendo carichi pesanti nelle gambe dei suoi ragazzi. Del tutto normale quindi, anzi sarebbe strano il contrario, che Biraghi e compagni siano poco brillanti. Oltre alla condizione fisica altre due "attenuanti" sono il cambio di modulo e di sistema di gioco, e un reparto di centrocampo ridotto all'osso.

Tra le note positive di queste prime tre settimane di Fiorentina targata Palladino ci sono i giovani Caprini e Fortini, che si sono ben messi in mostra in queste amichevoli, il ritorno al gol e ad una posizione forse a lui più congeniale di Brekalo, Mandragora, che si sta caricando sulle spalle il centrocampo, Dodo e pure i due attaccanti Kouame e Kean, anche se per questi ultimi il tallone d'Achille rimane, e non è cosa da poco, segnare.

Cosa invece per ora non va? Ad aver dato risposte negative è la fase difensiva, a partire dai due portieri. Errore di Terracciano contro il Bolton e errore di Christensen ieri a Preston. Per avere maggiori garanzie Palladino sembrerebbe aver richiesto un altro portiere titolare da affiancare all'estremo difensore campano. Difficoltà nell'interpretazione del nuovo ruolo, più dentro al campo rispetto al triennio con Italiano per Sottil e anche per Ikonè. Difficoltà, soprattutto a livello fisico, pure per il neo acquisto Marin Pongracic.