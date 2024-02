COR.FIO., Viola senza certezze. I leader in bilico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Corriere Fiorentino parla di una "Fiorentina senza certezze" perché praticamente tutti i leader della squadra di Vincenzo Italiano tra contratti in scadenza, prestiti e richieste di cessione potrebbero lasciare Firenze a giugno. La situazione Bonaventura è simile a quella di Duncan e Kouame, anche loro in scadenza a giugno con opzione per il 2025 ai quali però sarebbe stato detto che non si sarebbe parlato di prolungamento prima di giugno. All'attaccante ivoriano è stato anzi chiesto di ridiscutere anche l'ingaggio che con l'opzione salirebbe e non di poco.

Poi ci sono i prestiti: da Arthur a Belotti passando per Maxime Lopez, tutti giocatori che difficilmente resteranno anche la prossima stagione. Per non parlare di Barak che a gennaio aveva chiesto la cessione. Difficile così trovare serenità e alimentare quel senso di appartenenza fondamentale per provare ad andare oltre i propri limiti, conclude il quotidiano.