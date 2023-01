COR.FIO., Un dato fa correre Gonzalez. Contro la Lazio...

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, c'è un dato che fa preoccupare Vincenzo Italiano: le opportunità fallite (5,3%). Perché nonostante ciò la Fiorentina è seconda per possesso palla alle spalle del Napoli, prima per possesso nella trequarti offensiva, seconda per tiri totali, quinta per conclusioni nello specchio, terza per occasioni create, prima per calci d’angolo battuti e per cross utili, seconda per tiri dall’interno dell’area di rigore e per palloni giocati nei sedici metri avversari. Per questo motivo il tecnico viola non può rimandare l'utilizzo di Nico Gonzalez, che in 14 partite giocate fin qui, ha segnato già 5 gol. Quindi, salvo sorprese, domenica contro la Lazio, per cercare di sbloccare il problema gol, l'argentino dovrebbe tornare titolare dal 1' minuto.