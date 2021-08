COR. FIO., Ultimo rilancio per Vlahovic: la proposta

Parola d'ordine: resistere. Lo scrive il Corriere Fiorentino riferendosi al fronte Dusan Vlahovic, sottolineando la richiesta al serbo di riconoscenza da parte di Rocco Commisso. L'intenzione - si legge - è tenerlo e per farlo l'asticella del prezzo verrà tenuta molto in alto, vicina ai 100 milioni, cifra quasi irraggiungibile praticamente per tutti, tranne ad esempio il Manchester City. Per questo, riuscire a trattenere il bomber, resta un’operazione complessa. E anche per la condizione posta dal presidente: che il contratto si allunghi. Altrimenti tra un anno crollerebbe il costo del cartellino. La proposta, in sintesi, è questa: accordo prolungato (almeno) fino al 2024, ed ingaggio da quasi 5 milioni netti.