COR. FIO., Tra i viola e la gloria solo Inter e West Ham

Dopo Roma, Praga. Dopo la Coppa Italia, la Conference. Un’altra finale. Un altro sogno che diventa realtà, si legge sul Corriere Fiorentino. Tra la Fiorentina e la gloria, ci sono solo Inter e West Ham. Per rompere il muro del Basilea, all’andata parso invalicabile, Italiano ha scelto di puntare su piedi buoni, fantasia e senso del gol. Basilea una squadra noiosa come poche, capace di far male tutte le volte che trovava campo da attaccare. Decisamente l’avversario più fastidioso, anche per caratteristiche. Il problema è che questa squadra concede sempre qualcosa, effettuando errori e distrazioni individuali. Basta pensare a Igor nel gol dell’1-1, una leggerezza grave, portando i viola e Nico Gonzalez a ricominciare da capo. Ma proprio l’argentino è stato straordinario, trascinando la squadra ai supplementari prima del sigillo finale di Barak, che trasforma il sogno in realtà, chiosa il quotidiano.