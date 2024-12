COR.FIO., Su Parisi Como e Milan. I viola chiedono 10 mln

FirenzeViola.it

"Parisi resta in bilico". Con questo titolo, il Corriere Fiorentino si concentra oggi sul futuro di Fabiano Parisi, tra i più positivi anche nella gara di domenica contro la Juventus. Vittima dell'arrivo di Gosens in estate, che gli ha chiuso spazio, sul mercato il nome dell'ex Empoli resta uno dei più gettonati, come confermano le intenzioni del Como di presentare un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo.

La squadra allenata da Fabregas ha preannunciato un massiccio mercato invernale e Parisi è uno dei primi obiettivi, senza contare che di recente anche il Milan si sarebbe interessato per ovviare al rendimento altalenante di Theo Hernandez. Eventualità - scrive il quotidiano - che passeranno al vaglio della Fiorentina, che spese una decina di milioni per assicurarsi il terzino dall’Empoli e che oggi chiede altrettanto. Lo stesso Parisi si è espresso sul proprio futuro domenica sera, in sala stampa dall'Allianz Stadium, senza esporsi ma rivendicando maggiore spazio: "Sono un giocatore della Fiorentina e sono a disposizione e voglio aiutare squadra a società. Sono contento quando gioco e meno quando non gioco. Vediamo, ma ora sono un giocatore della Fiorentina".