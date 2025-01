COR. FIO. Servono correttivi: si riparta dalle certezze

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Sul Corriere Fiorentino è presente un fondo a cura del collega Ernesto Poesio sul momento della Fiorentina. Questi alcuni passaggi: “Il finale di girone d’andata ha riportato un po’ tutti sulla terra, ma questo non significa che non possa essere salutare. L’ennesimo gradino di un precorso che punta in alto, ma che ragionevolmente è impensabile sia privo di ostacoli.

[…] Servono correttivi però in questo mese di gennaio per completare quella rivoluzione che dal mercato estivo alle scelte dell’allenatore in questo mesi appare ineluttabile. Per riuscirci è bene partire dalle tante certezze che nonostante la frenata delle ultime settimane restano intatte. […] Il distinguo che infastidisce lo stesso Palladino tra una ‘Fiorentina A’ e una ‘Fiorentina B’ appare sempre più evidente prova dopo prova”.