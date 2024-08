COR.FIO, Priorità viola è un difensore: i nomi in ballo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere Fiorentino paragona Raffaele Palladino a Jose Mourinho e Antonio Conte in merito alla comunicazione specie per le trattative di mercato: allenatori che non bluffano e parlano chiaro. Dopo il pari contro il Puskas Akademia il tecnico viola ha fatto capire la necessità di interventi sul mercato e il quotidiano aggiunge quella che è la priorità per Palladino: un difensore centrale.

Il club dopo aver pensato a Becao (ex Udinese adesso al Fenerbahce ma molto vicino all’Atalanta) ha spostato l’attenzione su profili come quello di Lindelof (Manchester United) e Matip (svincolato) o su vecchi pallini come Sutalo (Ajax) e Senesi, del Bournemouth. Senza dimenticare Sagnan, attualmente al Montpellier. Valentini invece, qualora si trovasse l’accordo col Boca per liberarlo subito, sarebbe buono per completare il reparto.