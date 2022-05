COR. FIO., Pranzo Barone-Italiano: nessuno molla

Come sottolinea il Corriere Fiorentino, ieri in conferenza stampa Vincenzo Italiano ha affrontato di petto la questione più discussa degli ultimi giorni, i 10 milioni di clausola rescissoria pagabili nelle prime due settimane di giugno per un eventuale svincolo, perché nel finale di stagione non può esserci spazio per nessun tipo di distrazione. Reduci da due sconfitte consecutive (3 considerando l’eliminazione in Coppa Italia), tecnico e squadra sanno che la strada per l’Europa si è fatta in salita, a cominciare da oggi con la sfida alla capolista Milan, ma nessuno ha intenzione di mollare proprio adesso: "Clausola o non clausola di fatto non cambia nulla, è venuto fuori che Italiano vuole andare via ma non è così - le parole del tecnico in sala stampa - Il pranzo con Barone è stato un’occasione per parlare di calcio, del nostro momento".