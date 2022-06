COR. FIO., Possibile scambio Milenkovic-Pinamonti

Il Corriere Fiorentino scrive fa il punto sull'interesse dell'Inter per Nikola Milenkovic. Marotta ha sondato il terreno sia con Fali Ramadani (agente del serbo) che con Daniele Pradè. Tra i due il rapporto è ottimo, e nonostante qualche screzio recente l’amicizia è rimasta intatta. E così, tra una chiacchiera e l’altra, ecco spuntar fuori l’idea: uno scambio che porterebbe Milenkovic alla corte di Simone Inzaghi e Andrea Pinamonti a quella di Vincenzo Italiano. Il tecnico viola ha speso proprio il nome del giovane bomber come rinforzo ideale per l’attacco, ma la concorrenza, soprattutto del Monza, non manca. Senza contare che l’Inter valuta Pinamonti non meno di 20 milioni. Per mettere in piedi lo scambio insomma, i viola dovrebbero aggiungere anche un conguaglio (5-10 milioni?) economico.