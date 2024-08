COR. FIO., Oggi incontro Gonzalez-ACF: la situazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L’edizione odierna del Corriere Fiorentino riporta che nella giornata di oggi, almeno presumibilmente, è in programma l’incontro fra Nicolas Gonzalez e la dirigenza viola. Sarà necessario per sbrogliare la sua situazione, per quanto il fresco vincitore della Copa America abbia, anche in un primo colloquio avuto con Palladino, ribadito la volontà di lasciare Firenze, a fronte di un’offerta, per sé e per la società, congrua. In questo dedalo di mercato non è escluso che la stretta finale su Gudmundsson possa anche precedere l’uscita di Nico Gonzalez.