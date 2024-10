COR.FIO, Le scelte "individuali" in attacco contro l'Empoli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Le parole di Christian Kouame in conferenza stampa post Empoli sono risuonate nell'ambiente viola. Effettivamente, come riporta il Corriere Fiorentino, tante scelte nella seconda frazione di gioco al Castellani sono state individuali. Al 60' nasce un potenziale 5 vs 5 ma Colpani sfida in dribbling Grassi che ferma l'azione. Al 69' sempre Colpani non serve Gudmundsson in area di rigore e viene fermato da Anjurin e poi al 77' Kean chiede un calcio di rigore dopo il suo tiro verso la porta, ignorando però Kouame in area di rigore.

E poi c'è un episodio che riguarda Gudmundsson: al 44' il battibecco con Cataldi per battere un calcio di punizione (battuto poi dall'islandese, ma il tiro si infrange contro la barriera). Per l'islandese non si tratta di un episodio isolato visto che anche contro la Lazio c'è stato un lieve attrito con Kean per la battuta del secondo calcio di rigore.

La gara del Castellani però evidenzia anche altro: con l'Empoli la Fiorentina ha effettuato più passaggi nell'ultimo quarto di campo (82), a fronte dei 53 e 52 delle due precedenti sfide con Atalanta e Lazio. I viola hanno effettuato anche più tocchi in area di rigore contro l'Empoli (28) rispetto alle gare contro Lazio e Atalanta (rispettivamente 26 e 18).