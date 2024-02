COR. FIO, La Viola si aggrappa a Nico: argentino in ripresa

FirenzeViola.it

"Li chiamano campioni perché, anche quando non sono al 100%, riescono comunque a fare la differenza. Questione di tecnica, classe, personalità, genio" - Lo scrive il Corriere Fiorentino come incipit dello spazio dedicato al periodo di forma di Nico Gonzalez. L'unico vero imprescindibile per la Fiorentina sta faticando a tornare dall'infortunio patito a dicembre e in questo periodo di appannamento personale anche la Viola ha faticato. Che la Fiorentina sia diventata Nico-dipendente?

"Se c’è una possibilità che i viola si tirino fuori dai guai - scrive il Corriere - passa dall’argentino (oltre che dal pieno recupero di Bonaventura ed Arthur) e per questo Vincenzo Italiano sta insistendo su di lui nonostante le prestazioni non siano ancora all’altezza delle sue possibilità. Al contrario. Contro l’Empoli per esempio, l’ex giocatore dello Stoccarda ha giocato forse una delle sue peggiori partite da quando è arrivato a Firenze". Adesso non si potrà quindi che migliorare: da oggi ricominciano gli allenamenti al Viola Park e, scrive il Croriere, a Nico non manca tanto per essere al 100% fisicamente. Una buonissima notizia a cui la Fiorentina si aggrappa a pochi giorni dall'inizio del ciclo di fuoco in campionato.