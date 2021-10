COR.FIO., L'opinione: stadio, ora restyling di tifo

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino è possibile leggere questa mattina un fondo a firma di Ernesto Poesio a proposito degli episodi di stampo razzista avvenuti domenica sera in Fiorentina-Napoli e sulla reazione del club viola. Ecco un breve estratto: "La dura presa di posizione della Fiorentina ha il merito di mettere nero su bianco, una volta per tutte, che al Franchi non c’è più posto per chi continua a ritenere lo stadio un porto franco nel quale sfogare le proprie frustrazioni. Abbandonare la retorica e prendere atto che questa non è un’isola felice, può essere un buon inizio per combattere il problema. Ora però servirebbe uno scatto in più. Che alle parole seguano i fatti. La Fiorentina sia inflessibile sulle «regole d’ingaggio» dei propri steward in modo che davvero sia subito allontanato chi oltrepassa il limite. Il Franchi è vicino a un profondo restyling. Lo si faccia anche per il tifo, abbattendo, come con le curve, un vecchio e odioso modo di andare allo stadio, e salvando valorizzandola, come nel caso delle scale elicoidali del Nervi, la parte sana e appassionata di questa città".