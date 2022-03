COR. FIO., L'opinione: "Le linee tra Nervi e il futuro"

“Le linee tra Nervi e il futuro”: è il titolo dell’editoriale presente sul Corriere Fiorentino di oggi, firmato da Antonio Montanaro. “Campo di Marte, quartiere residenziale a ridosso del centro, cambierà faccia con un parco che si estende come un «foglio naturale», costituendo un nuovo polmone verde, un polo attrattivo per tutti i fiorentini (e non solo). […] Ora c’è da dare concretezza all’immagine e non sarà semplice in una città che discute da decenni sulla lunghezza e sulla direzione che deve prendere la pista dell’aeroporto e dove la gru per i lavori agli Uffizi è diventata elemento del paesaggio. […] Poi c’è da dare una risposta a un’altra domanda: che ruolo avrà la Fiorentina, principale beneficiaria del Franchi restaurato? Nardella assicura che il dg Joe Barone sia stato «positivamente impressionato» dal progetto che ha vinto. Chissà se sarà così anche per Rocco Commisso, il presidente viola che non ha mai lesinato stilettate al curaro a Palazzo Vecchio e agli imprenditori fiorentini”.