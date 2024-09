COR.FIO., Kean-Pongracic: una sorta di zenit e nadir viola

FirenzeViola.it

Anche il Corriere Fiorentino, oggi in edicola, approfondisce la situazione attuale in casa Fiorentina e definisce Moise Kean e Marin Pongracic come una sorta di zenit e nadir, i poli opposti di prestazioni e umore con cui riproporsi verso il prossimo match in viola. L'attaccante è partito benissimo tra Fiorentina e Nazionale, segnando con entrambe le maglie quattro gol in sei partite da inizio stagione. Stante l’infortunio di Scamacca, Atalanta-Fiorentina sarà una sorta di remake di quanto visto in azzurro, con il dualismo tra i compagni di nazionale Retegui e Kean che si riproporrà anche nel weekend, stavolta da avversari: entrambi, da novità del mercato dei rispettivi club, hanno condito il proprio inizio di stagione con tre reti, sorprendendo per la capacità di entrare fin da subito sottopelle all’interno delle proprie realtà. Il loro destino, nella gara di Bergamo, si incrocerà nuovamente. Il viola ci arriverà col vento in poppa: è in gran forma e adesso sente la fiducia di tutti.

Mentre per Pongracic c'è stata una sinistra conferma anche con la Croazia - si legge -. La difesa a 3 sperimentata dal c.t Dalic ha evidenziato proprio il centrale della Fiorentina come l’anello debole, perché l'ex Lecce si è perso la marcatura su Ronaldo in occasione del gol del 2-0 contro il Portogallo. Dopo i primi 45 minuti è arrivata la sostituzione e la panchina nella sfida successiva contro la Polonia, dove Dalic ha peraltro confermato la difesa a 3. Alla luce dell’investimento economico e tecnico fatto dalla Fiorentina, sul centrale ex Lecce, un’inversione di tendenza è urgente. Imperativo, dunque,sarà curare ogni singolo dettaglio: il campionato pretende prestazioni e risultati, fin qui mancati in un agosto da mettersi definitivamente alle spalle.