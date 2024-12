COR.FIO., Kayode ecco la grande chance in campionato

FirenzeViola.it

Un’occasione d’oro per Michael Kayode, che domani farà il suo debutto da titolare in campionato con la Fiorentina sotto la guida di Raffaele Palladino. Il giovane terzino italiano, recentemente premiato come Italian Golden Boy, ha vissuto un anno di alti e bassi: lo scorso inverno era titolare fisso grazie all’assenza di Dodô, fermo per infortunio.

Oggi, però, il brasiliano si è ripreso stabilmente il posto, lasciando a Kayode appena 34 minuti complessivi in Serie A in questa stagione, come evidenziato dal Corriere Fiorentino. Con Dodô squalificato, Kayode ha la grande opportunità di mettersi in mostra e dimostrare il suo valore, dopo aver comunque un atteggiamento positivo in panchina, a differenza di altri giocatori come Biraghi.