COR. FIO, Insidie da rientro: vietato abbassare la guardia

La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare - così canta Jovanotti e così apre il Corriere Fiorentino oggi il suo ampio spazio dedicato alla Fiorentina. Il desiderio è quello di veleggiare ancora nelle parti altissime di classifica, spiccare il volo ed arrivare al terzo posto agganciando nuovamente la Juventus. L'ostacolo si chiama Empoli: sulla carta tutto gioca a favore degli uomini di Italiano.

-Tutto bellissimo ma, proprio per questo, pericoloso - scrive il Corriere - che sottolinea la possibile trappola del ritorno dopo la pausa e la voglia di riscatto dell'Empoli di Andreazzoli -. Umiltà, fame, cattiveria, voglia di non accontentarsi. Sono questi, i principi da tenere sempre ben stampati in testa. Soprattutto contro un avversario, l’Empoli, che arriva al Franchi con l’acqua alla gola (un solo successo in otto giornate), col peggior attacco d’Europa, ma anche con la voglia matta di giocare un brutto scherzo ai cugini di città e, soprattutto, la sensazione di essere in crescita dopo il ritorno di Andreazzoli-. Vietato sottovalutare l'avversario, per questo Italiano punterà sui suoi fedelissimi, iniziando dai due argentini Nico Gonzalez e Quarta e passando poi per Arthur e Bonaventura.