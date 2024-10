COR. FIO, Il pressing di Palladino dietro l'acquisto di Adli

Che sia un fine pensato del gioco del calcio, uno di quelli che colpisce per postura, tocco e visione, lo si capisce appena lo si vede in campo. Lo hanno già fatto i fiorentini e soprattutto Raffaele Palladino: Yacine Adli sta acquistando spazio e importanza nella nuova Fiorentina. Domenica la rete contro il suo Milan e una prestazione maiuscola. Anche fuori dal campo il franco-algerino sta facendo la differenza: come scrive il Corriere Fiorentino, Adli si è già inserito molto bene nel gruppo viola, diventando subito un leader tecnico e morale. Questa fuga a Firenze dopo la grande storia d'amore col Milan finita per volere del club rossonero è frutto anche dell'insistenza di Palladino e del Ds Pradé, che in estate lo hanno pressato e corteggiato con messaggi e telefonate.

In Toscana Adli sta ritrovando stabilità anche fuori dal campo: come riporta il Corriere, l'ex Milan vive vicino al piazzale Michelangelo con la sua compagna e continua a coltivare i suoi hobby, tra cui la pittura, il pianoforte e gli scacchi. Oltre al calcio, si dedica alla sua associazione benefica nella sua città natale, Villejuif, aiutando giovani in difficoltà.