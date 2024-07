COR. FIO., Il mercato ora impone delle accelerazioni

FirenzeViola.it

Con l'avvio del ritiro estivo, inizia, come sottolineato dal Corriere Fiorentino questa mattina in edicola, una fase del mercato che impone accelerazioni. Soprattutto, nel caso della Fiorentina, per quanto riguarda il reparto di centrocampo. I dirigenti viola vorrebbero mettere a disposizione di Palladino tre nuovi mediani per rinforzare una zona in cui al momento, giovani a parte, ci sono solamente Mandragora, Barak(ancora in vacanza), Bianco e Infantino(verso la cessione in prestito). Le priorità quindi sono Aster Vranckx del Wolfsburg e Kristian Thorstvedt del Sassuolo. Per pareggiare l'offerta del club tedesco per il belga i viola possono inserire dei bonus oltre i 10 milioni, mentre per il norvegese il club toscano è pronto a mettere sul piatto altri sette milioni. Più defilato, anche in virtù della concorrenza dell'Atalanta, Brescianini.

Riguardo alle uscite ieri si è visto al Viola Park Giovanni Branchini. Il procuratore di Nzola ha fatto il punto della situazione del suo assistito con i Pradè e Goretti e la sensazione, così come per i vari Ikoné, Sabiri e Brekalo, è che l'esperienza in viola dell'angolano sia giunta la termine. Occhio poi ai sacrificabili di lusso, e qui il nome non può che essere quello di Nico Gonzalez. L'esterno argentino potrebbe essere la pedina per finanziare l'arrivo di Colpani, per il quale ieri Galliani ha negato di aver ricevuto offerte, o Gudmundsson. In avanti poi, in caso di partenza di Nzola, l'obiettivo più che un altro centravanti titolare sarebbe quello di acquistare una valida alternativa a Moise Kean.