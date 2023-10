COR.FIO., Ikoné-Barak: due "acquisti" per la differenza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Corriere Fiorentino, oggi in edicola, si concentra sul recupero di Antonin Barak e Jonathan Ikoné per Vincenzo Italiano. Il primo, colpito da un mai ben precisato problema virale che gli ha impedito addirittura di ottenere l’idoneità, ha iniziato ad allenarsi solo il 10 agosto, mentre per vederlo giocare è toccato attendere il 17 settembre (2 minuti contro l’Atalanta). Poi, in totale, Barak ha collezionato appena 54 minuti: una miseria, ma sufficiente per lasciare un primo, importantissimo marchio, quello col Ferencvaros. Per caratteristiche - spiega il quotidiano - per caratteristiche, è l’unico (aspettando il pieno ambientamento di Infantino) capace di dare il cambio a Bonaventura nel ruolo di trequartista. Poter contare su di lui può fare la differenza.

Il secondo, per una “botta” rimediata a Newcastle il 6 agosto, ha giocato per la prima volta soltanto a Frosinone. Poi Cagliari, Ferencvaros e Napoli per un totale di 154 minuti. E proprio al Maradona c’è stata forse la sua miglior prestazione in maglia viola. Corsa, sacrificio, dribbling, un palo. La prima impressione è che il francese stia finalmente capendo cosa vuole Italiano da lui: che determini.

Ikone e Barak possono essere ora due “acquisti”, rientrati in tempo per il prossimo tour de force, fondamentale per raccogliere punti e continuare a inseguire il sogno Champions League.