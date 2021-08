COR. FIO., Goodbye Nikola: vicino al West Ham

Secondo il Corriere Fiorentino Milenkovic è ormai vicinissimo al West Ham. Dovesse scendere in campo stasera, nell’amichevole contro l’Espanyol, si tratterebbe praticamente della sua ultima uscita in maglia viola. Nelle casse viola andranno circa venti milioni di euro, che scongiurerebbero qualsiasi rischio di perdere il difensore a zero visto il mancato rinnovo del contratto in scadenza la prossima estate.