COR. FIO, Frendrup un sogno. Caccia al vice-Kean

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere Fiorentino fa il punto sul mercato viola in entrata: Frendrup rimane un sogno per il centrocampo (il Genoa fa muro). Proprio lì in mezzo si cerca un altro rinforzo dopo Folorunsho. Ma non solo: c'è poi da prendere un attaccante esterno - Man l'ipotesi più concreta in caso andasse a vuoto l'assalto a Luiz Henrique. E poi attenzione al centravanti: qualora si dovessero creare le condizioni di mercato favorevoli, c'è l'interesse anche a prendere un vice Kean.

Capitolo Pablo Marì, scrive il quotidiano locale: la trattativa rimane viva e la Fiorentina potrebbe anche girare al Monza uno tra Moreno e Valentini per arrivare al centrale spagnolo tanto voluto da Palladino