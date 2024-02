COR. FIO, Fiorentina-Lazio è una partita a scacchi

FirenzeViola.it

"Partita a scacchi". Questo il titolo che campeggia in prima pagina del Corriere Fiorentino, oggi nell'edizione viola per la partita della Fiorentina: al Franchi arriva la Lazio e la sfida tra i due allenatori è già cominciata, con Vincenzo Italiano che, scrive il Corriere, ha preparato una sorpresa per spiazzare il collega Maurizio Sarri contro cui ancora non ha mai vinto. Ecco la prima del Corriere: