COR. FIO, Fascia sinistra: in quattro per un posto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ikonè, Kouame, Sottil e Brekalo: quattro uomini per una maglia da titolare nel ruolo di ala sinistra. Nell'analisi di una Fiorentina che non riesce a tramutare in gol il suo gioco offensivo, i più accusati sono i due attaccanti Nzola e Beltran. Certamente le sole quattro reti dei due centravanti sono un problema, ma non il solo. Nico a parte che ha segnato sei reti, gli esterni hanno prodotto in 33 partite solamente cinque gol. Anche gli assist sono pochi, solo uno per Sottil e Ikone, mentre addirittura zero per Kouame e Brekalo. Il problema esiste, ma non è una novità rispetto alla scorsa stagione.

Italiano infatti aveva chiesto rinforzi, da Orsolini a Berardi, fino ad un sondaggio per Zaniolo, ma alla fine nessuno è arrivato. Una rotazione continua senza certezze, dal più utilizzato Kouame a quello che ha giocato meno, ovvero Ikonè. Alla fine dell'anno mancano solo nove partite vedremo se qualcuno riuscirà a convincere italiano. Altrimenti la società dovrà intervenire sul mercato, con il nome di Felipe Anderson che si rincorre nelle ultime ore.