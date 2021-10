COR. FIO., DV9 e le voci di mercato. Lui impassibile

Come riporta il Corriere Fiorentino, Dusan Vlahovic non si ferma più: tra campionato e coppa Italia l’attaccante viola ha messo a segno 6 gol, mentre agli ultimi 3 realizzati nelle qualificazioni al Mondiali va aggiunto quello nel 4-0 della Serbia sul Qatar, in amichevole, a inizio settembre. Dieci centri che dimostrano ancora una volta come e quanto Vlahovic sappia gestire una pressione di recente amplificata dalle dichiarazioni del presidente Commisso. In Serbia nessuno del suo entourage continua a esporsi nonostante la Fiorentina non abbia perso le speranze di riaprire un dialogo, ad ogni modo il giocatore non sembra per niente influenzato dalle voci di mercato, ultima in ordine cronologico quella di un ritorno di fiamma del Tottenham.